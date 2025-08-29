Gündem

“Mourinho’yla Hızla Görüşeceğiz!”

TEKNİK DİREKTÖRLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, geleceği belirsiz olan teknik direktör Jose Mourinho hakkında sorulan bir soruya net bir yanıt verdi. Saran, “Göreve gelirseniz Mourinho’yla devam edecek misiniz?” şeklindeki soruya, “Seçilirsek gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz” diyerek yanıt verdi.

TRANSFER PLANLARI

Saran, transfer hakkında da bilgiler verdi. Acil ihtiyaç duydukları iki transferin yapılacağını belirterek, “Acil 2 transfer yapacağız; Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi” ifadelerini kullandı.

TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Sadettin Saran, kulübün tüzüğünde yapılacak değişikliklere de değindi. “3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1.5 sene olacak” şeklinde konuştu.

