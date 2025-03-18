Mourinho’yu Üzen Şampiyonluk İstatistikleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile yaşanan beraberlik sonrasında şampiyonluk ihtimallerinin devam ettiğini belirtti. Ancak Süper Lig tarihine göz atıldığında, durumun pek de iç açıcı olmadığı ortaya çıkıyor. 2000’li yıllarda, 27. hafta itibarıyla 6 puan farkla lider olan takımların büyük çoğunluğu sezon sonunda şampiyonluk yaşamış durumda.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR TEK İSTİSNA

Bu süreçte görülen tek istisna, 2018-19 sezonu olarak öne çıkıyor. Bu sezon Başakşehir, 6 puan önde olduğu Galatasaray’a şampiyonluğu kaptırmıştı. O dönemde Galatasaray, 33. haftada Başakşehir’i yenerek aradaki farkı kapatmayı başarmış ve ikili averajda avantaj sağlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak bu sezon Fenerbahçe’nin, Galatasaray ile bir lig maçı bulunmuyor.

GEÇMİŞTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Süper Lig’in 19 takımla oynandığı 2022-23 sezonunda da tablo değişmedi. O sezon 27. hafta itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe’ye 6 puan fark atarak sezon sonunda bu avantajını koruyarak şampiyon olmuştu. 2000’li yıllarda, 27. haftadan sonra şampiyonluk yarışında geriden gelip başarı sağlayan takımlar oldukça az.

GERİDEN GELENLERİN SAYISI AZ

Örneğin, 2019-20 sezonunda Başakşehir, Trabzonspor’un 2 puanlık avantajını aşarak şampiyonluğu elde etti. 2014-15 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe’nin 1 puan önüne geçerek şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-11 sezonunda ise Fenerbahçe, Trabzonspor ile aynı puanda bulunarak sezonu lider tamamladı. Mourinho’nun “Şampiyonluk şansımız sürüyor” söylemi olsa da, Süper Lig tarihindeki istatistikler Fenerbahçe’nin zorlu bir yolda olduğunu işaret ediyor.