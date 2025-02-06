Mourinho’yu Zorlayan Kadro Seçimleri

FENERBAHÇE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Fenerbahçe, Carlos Skriniar, Talisca ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna katarak toplamda 4 yeni transfer gerçekleştirdi. Avrupa Ligi’nin kalan bölümünde mücadele edebilmek için listelerin bugün verileceği öğrenildi. İlk belirlenen kadroda yalnızca 3 oyuncuda değişiklik yapılacağı için Jose Mourinho’nun zor kararlar vermesi gerekecek. İşte detaylar…

BÜYÜK BİR BOMBA: CARLOS SKRINIAR

Slovak savunmacı Carlos Skriniar, ara transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Üçlü savunma düzenine geçen Jose Mourinho için Skriniar, defansın lideri konumunda. Portekizli teknik adamın yeni öğrencisini Avrupa kadrosundan çıkartma olasılığı oldukça düşük. Eklenecek 3 transferden birinin kesinlikle Skriniar olacağı düşünülüyor. Fenerbahçe’ye imza atan genç Sırp oyuncu Mimovic’in lisansı önceki gün çıkarıldı. Fakat Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda bir bek açığı olduğu görülüyor. Buna rağmen 5 aday arasında listeye katılma ihtimali en düşük olan isim ise Ognjen Mimovic olarak değerlendiriliyor. Hatta genç sağ bek oyuncusunun, halen devam eden transfer döneminde Avrupa liglerinden birine kiralık olarak gönderilmesi bile söz konusu.

Fanatik’te yer alan bir habere göre; Becao, Oosterwolde ve Samet’in liste dışı kalması, 3’lü diziliş uygulamaları nedeniyle stoperlerin ön plana çıkmasına neden oldu. Diego Carlos’un da Avrupa kadrosunda yer alma ihtimali oldukça yüksek. Şu an merkez defans oyuncusu olarak Djiku, Çağlar ve altyapıdan yetişen Yusuf dışında bir alternatif bulunmadığı için Carlos’un kadro dışı kalması beklenmiyor. Taraftarlar, Carlos’u takımda görmek istiyor.

TALISCA VE 10 NUMARA POZİSYONU

Taraftarlar, Talisca’yı takımın vazgeçilmezleri arasında bir an önce görmek istiyor. Ancak Mourinho’nun en güçlü olduğu pozisyon 10 numara. Bu mevki için Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci gibi seçenekleri mevcut. Normalde bu pozisyona başka bir ekleme yapılması beklenmezken, Talisca’nın yetenekleri elden geçirilirken Mourinho’dan sürpriz bir karar çıkabilir. Bilindiği gibi Filip Kostic, yaz döneminde kadrolar UEFA’ya verildikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sebeple Avrupa Ligi’nin lig aşamasında forma giymedi. Gelen yeni transferlerle birlikte Kostic’in kadroya alınma durumu oldukça riskli bir hale dönüştü.