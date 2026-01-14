Mozambik’te Timsah Saldırıları Can Aldı Ve Yaraladı

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Gaza eyaletinin Chibuto ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, nehirlerin taşmasına ve bu duruma bağlı olarak timsahların su yüzeyine çıkmasına neden oldu. Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin artış göstermesiyle birlikte timsah saldırılarının da sıklıkla yaşandığını aktardı. Timsah saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı bilgisini paylaşan Banze, sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığını vurguladı. Aşırı yağışlar sonucunda 8 yerleşim yeri ile ulaşımın kesildiğini de ekledi.

ULAŞIM ZORLAŞTI

Massingiri Kaymakamı Sergio Costa ise bazı bölgelerde ulaşımın yalnızca teknelerle mümkün hale geldiğini belirtti. Yağışlar, evlere ve tarım alanlarına ciddi zararlar vermiş durumda. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, on binlerce kişi gıdaya ve diğer temel ihtiyaçlara erişimde zorluklar yaşamaktalar.

YAĞIŞLAR DEVAM EDEBİLİR

Yetkililer, yağışların devam etmesinin beklendiği yönünde uyarılarda bulundu. Tüm bu olumsuz koşullar, bölge halkının günlük yaşamını ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor.

