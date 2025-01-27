MSB 4573 Uzman Erbaş Alımı Kesinleşti

UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, merakla beklenen 4573 kişilik uzman erbaş alımı sonuçlarını yayınladı. Teknik sınıf için yapılan alımlara dair ayrıntılar belirginleşirken, seçim aşama ve sınav tarihleri de belli oldu. Başvuru yapan adaylar için süreç hızla devam ediyor. MSB, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirdiği teknik sınıf uzman erbaş alımı sonuçlarını duyurdu. Başvurular 18 Kasım ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edildi. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden “Çağrı/Sınav Durumu” menüsünden görebiliyor.

SEÇİM SÜRECİ DETAYLARI

Uzman erbaş alımları doğrultusunda belirli komutanlıklara tahsis edilen kontenjanlar ile toplam 4573 kişilik kadro için sonuçlar açıklanmış durumda. Seçim süreci iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşama, 10-21 Şubat 2025 tarihleri arasında MSB Personel Temin Daire Başkanlığı’nda (Cebeci/Ankara) yapılacak. Adayların bu aşamada spor kıyafetleri giymesi ve belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde getirmesi gerekiyor. Eksik belge ya da rapor sunan adaylar, testlere katılamıyor.

İKİNCİ AŞAMA VE SINAV TARİHLERİ

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan adaylar, 03-14 Mart 2025 tarihleri arasında uygulamalı mesleki bilgi sınavına katılacak. Bu sınav, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ve Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) tarafından belirlenen merkezlerde düzenlenecek. Sınavı geçecek adaylar, sağlık raporu almak üzere hastanelere yönlendirilecek. Adayların tüm aşamalar boyunca MSB’nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor. Belgelerin asıllarını yanlarında bulundurmaları, ama teslim etmemeleri gerekiyor. Ayrıca spor testleri için gerekli kıyafetlerin eksiksiz olması isteniyor.