Msb’a Göre Terörist Sayısı Arttı

BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli bilgiler paylaşıldı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor, tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var.” denildi.

GELİŞMELERİN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Toplantıda, terörle mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelişmeler üzerine detaylı bilgi verildi. Fesih kararı sonrası, güvenlik güçlerinin sahadaki durumu izlemeye devam ettiği belirtilerek, bu süreçte alınan tedbirlerin etkinliği vurgulandı. Teslim olan terörist sayısındaki artışın, alınan önlemler doğrultusunda kaydedildiği ifade edildi.