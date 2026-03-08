Bitcoin’de Kısa Vadeli Riskler Artıyor

Bitcoin’de teknik göstergeler, kısa vadede risk artışına işaret ediyor. Haftalık ve dört saatlik grafiklerde momentumun zayıfladığı gözlemlenirken, kripto paranın önemli destek seviyelerinde tutunma güçlüğü yaşadığı dikkat çekiyor.

KRİTİK DİRENÇ AŞILAMADI

X platformunda analizlerini paylaşan bir uzman, Bitcoin’in Binance haftalık grafiğinde güçlü bir direnç bölgesi ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Yapılan analizler, geçmişte fiyatı yukarı taşıyan bazı destek noktalarının artık direnç seviyesine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Grafiklerde, Bitcoin’in yeni zirve seviyelerini gördükten sonra güç kaybettiği ve yüzde 38,20 seviyesindeki önemli bariyeri aşamadığı ifade ediliyor. Bu seviyenin şu anda fiyatın üzerindeki baskı oluşturduğu belirtiliyor. Uzmana göre mevcut negatif görünümün değişmesi için Bitcoin’in yaklaşık 70 bin doların orta bandına denk gelen piyasa yapısı seviyesini yeniden elde etmesi gerekiyor. Ancak son zirve denemesinin ardındaki sert geri çekilmenin, haftalık grafiklerde zayıf bir teknik görünüm oluşturduğu vurgulanıyor. Analistler, düşüş baskısının azalabilmesi için fiyatın yeniden bu bölgenin üzerine çıkmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

GEÇMİŞ DÖNGÜLERLE BENZERLİK

Bitcoin’in son fiyat hareketlerinin önceki piyasa döngülerine benzerlik göstermesi, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Geçmiş dönemlerde benzer durumlarda yapısal desteklerin kırılması, düşüşlerin derinleşmesine yol açmıştı. Şu anda piyasada dikkatler, Bitcoin’in kaybettiği bu kritik seviyeleri yeniden kazanıp kazanamayacağına odaklanmış durumda. Analizlere göre, 70 bin dolar civarındaki stratejik seviyelerin geri alınamaması durumunda düşüş trendinin bir süre daha etkisini sürdürebileceği ifade ediliyor.