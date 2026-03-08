Fenerbahçe Taraftarından Mert Müldür’e Sert Protesto

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR’UN KONTROL MÜSABAKASI

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk 23 dakikasında üç gol kaydedildi.

MÜCADENİN DENGESİ DEĞİŞİYOR

15. dakikada Matteo Guendouzi ile eşitliği sağlayan sarı-lacivertli ekip, 23. dakikada yeniden geriye düştü. Sol kanattan gerçekleştirilen atakta, ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Marius, vuruşunu yaparak skoru 2-1’e getirdi. Samsunspor’un bu golünde, Mert Müldür’ün zamanlama hatası dikkat çekti.

TARAFTARDAN PROTESTO

Santranın ardından Chobani Stadyumu’nu dolduran taraftarlar, Mert Müldür topu her aldığında onu ıslıklarla protesto etti.