Fenerbahçe 90+5’te Güçlü Bir Geri Dönüş Yaptı

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR’U DÜZELTİP KAZANDI

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele, sarı-lacivertli ekibin 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi takımın gollerini 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydetti. Konuk ekip Samsunspor’un golleriyse 11. ve 23. dakikalarda Marius’tan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, iki maç aradan sonra galip gelerek puanını 57’ye çıkararak ikinci sırada yer aldı. İki maçlık kaybetme serisinin ardından Samsunspor ise 32 puanla 7. sırada kaldı. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Karagümrük ile deplasmanda mücadele edecekken, Samsunspor evinde Kayserispor’u ağırlayacak.

İLGİ ÇEKEN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğünden itibaren, 11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Holse’nin ortasına yükselen Marius’un kafa vuruşu, ağlarla buluşarak durumu 1-0 yaptı. Fenerbahçe ise 15. dakikada dengeyi sağladı; sağ kanatta Anthony Musaba’nın pasıyla ceza sahasına giren Guendouzi, tek vuruşla skoru 1-1 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında sarı-lacivertliler, 21. dakikada Guendouzi ile önce direktan dönen bir fırsat yakaladı. 23. dakikada ise Marius, yine sahneye çıkarak Samsunspor’u yeniden 2-1 öne geçirerek ilk yarıyı üstün kapattı.

SAVUNMA SÜREKLİLİĞİ

İkinci devrede, Fenerbahçe rüzgarını artırdı. 68. dakikada Kante’nin pasında Cherif’in kaleci Okan’a takılan şutu net bir fırsatı değerlendiremedi. Ancak 89. dakikada Asensio’nun mükemmel pasıyla Nene, maçta dengeyi sağladı ve 2-2’lik eşitliği sağladı. Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Fenerbahçe, köşe vuruşuyla elde ettiği fırsatı değerlendirerek Cherif’in golüyle 3-2 öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

TÜM GÖZLER TEDESCO’DA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son maçta Gaziantep FK’ya karşı oynadıkları kadrodan 3 değişiklik yaptı. Gözler, 40 yaşındaki teknik adamın, hastalık sürecinin ardından yeniden takımın başında olmasıyla üzerindeydi. Tedesco, bu karşılaşmada Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio’yu ilk 11’de görevlendirirken, Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues’i yedek bıraktı. Ayrıca Tedesco, 3’lü savunma tercihine devam ederken, olağan formasyonuyla sahada yer aldı.