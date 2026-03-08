Fenerbahçe Maçında Ofsayt Tartışması Gündeme Geldi

Süper Lig’in 25. haftasında heyecan dolu bir maç yaşandı. Fenerbahçe, iç sahada oynadığı Samsunspor karşısında, 90 dakika boyunca geride olduğu mücadeleyi son 5 dakikada bulduğu 2 golle kazanmayı başardı. Ancak karşılaşmanın ardından, Sidiki Cherif’in attığı gol pozisyonu gündemdeki yerini korudu.

OFASIT TARTIŞMALARI YAŞANDI

Maçın son anlarında Sidiki Cherif’in kaydettiği gol, ofsayt tartışmalarını ortaya çıkardı. Golün gerçekleştiği anlarda kaleci Okan Koçuk’un yanında yer alan Archie Brown’un ofsayttaki durumu, büyük bir soru işareti haline geldi. Galatasaraylı taraftarlar, Brown’un kalecinin görüş açısını engellediğini ve bu nedenle ofsayt kararı verilmesi gerektiğini savundu. Ancak, hakem Oğuzhan Çakır, golü geçerli saydı.

BOEY’İN DURUMU GÜNDEM OLDU

Galatasaray’ın Konyaspor ile oynadığı maçta ise 52. dakikada Leroy Sane’in bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Bu pozisyonda yerde yatan Sacha Boey’in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt kararı verilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Maçın son dakikalarında yaşananlar, Galatasaray taraftarının tepkisini artırdı. Taraftarlar, özellikle Konyaspor maçındaki Boey’e yapılan ofsayt kararını örnek göstererek büyük rahatsızlık duydu. Sosyal medyada büyüyen tepkiler arasında “Adalet istiyoruz”, “Bize gelince VAR, onlara nerede?” ve “Boey’e yapılanları unutmadık” ifadeleri öne çıktı.

