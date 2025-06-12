Gündem

MSB’den Açıklama: Terörist Sayısında Artış Var

msb-den-aciklama-terorist-sayisinda-artis-var

HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, terör örgütünün fesih kararı sonrası yaşanan gelişmeler, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yakından takip ediliyor. Alınan tedbirlerin yanı sıra, teslim olan terörist sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

KOORDİNASYON VE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Bakanlık açıklamaları, terörle mücadelede atılan adımların önemini vurguluyor. Anlık olarak sahadaki durumun izlenmesi, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Özellikle teslim olan terörist sayısındaki artış, alınan tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Yeni Taksiler Başlatıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" projesi çerçevesinde 150 taksi plakası için ihale düzenledi. İhaleye 30 kişi başvurdu, 14’ü şartları sağladı.
Dünya

Olay, Senatör Ters Kelepçelendi

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın toplantısında soru sormak isteyen Demokrat Senatör Alex Padilla, güvenlik güçleri tarafından zorla salondan çıkarıldı ve ters kelepçe takıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.