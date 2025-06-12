MSB’den Açıklama: Terörist Sayısında Artış Var

HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, terör örgütünün fesih kararı sonrası yaşanan gelişmeler, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yakından takip ediliyor. Alınan tedbirlerin yanı sıra, teslim olan terörist sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

KOORDİNASYON VE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Bakanlık açıklamaları, terörle mücadelede atılan adımların önemini vurguluyor. Anlık olarak sahadaki durumun izlenmesi, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Özellikle teslim olan terörist sayısındaki artış, alınan tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor.