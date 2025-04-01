MSB’den Kahraman Askerlerimizin Zorlu Görev Fotoğrafı

MEHMETÇİK’İN AZİM DOLU GÖREVİ

Mehmetçik, görevini kararlılıkla ve azimle sürdürüyor. Hem yurdunu hem de vatandaşlarını çeşitli tehlikelerden koruyan Mehmetçik, kışın soğuk günlerinde ve karla kaplı zorlu alanlarda görev yapıyor. Deprem, sel gibi her türlü zorlukta milletinin yanında olan Mehmetçik, doğal afetlerle mücadelede her zaman en ön safta yer alıyor.

ZOR KOŞULLARDA VATAN SAVUNMASI

Karlı dağlarda sırtlarında ağır yükleriyle gözlerini bile kırpmadan görev yapan Mehmetçik, vatan savunmasında zorlu koşulları aşarak özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karada yürüttüğü faaliyetleri gösteren bir görüntü paylaştı. “Güçlü ve korkusuz” ifadesiyle tanımlanan o görüntü, büyük bir ilgi topladı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare, kısa sürede beğeni yağına tutuldu. Mehmetçik’in gösterdiği özveri ve cesaret, sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini topladı. İşte o dikkat çeken fotoğraf karesi…