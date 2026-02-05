MSB’den Suriye Gelişmeleri Hakkında Açıklamalar

msb-den-suriye-gelismeleri-hakkinda-aciklamalar

Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye’deki gelişmelere yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamalarda, “30 Ocak’ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” vurgusu yapıldı. Sürecin sahada dikkatle izlendiği ifade edilerek, şu noktalar belirtildi: “Entegrasyonun; Suriye’nin üniter yapısını ve “tek devlet, tek ordu” ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.”

YUNANİSTAN’A NET TUTUM

Bakanlık kaynakları, Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda Türkiye’nin net duruşunu bir kez daha hatırlattı. “Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.” ifadeleriyle birlikte, “Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.” şeklinde detaylar aktarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başlıyor

Yarın, Türkiye genelindeki milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başlayacak, ÖSYM'nin çevrimiçi platformu ise süreçte büyük kolaylık sunacak.
Gündem

Avustralya Polisi 27 Yaşındaki Zanlıdan 23 Bin Cinsel İçerik Ele Geçirdi

Avustralya'da 27 yaşındaki bir şahıs, bilgisayarında 23 bin çocuk istismarı görüntüsü bulunduktan sonra 596 suçlamayla yargı sürecine alındı. Mağdurların yaşları 7 ila 15 arasında.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Yönetmelik Değişiklikleri Yolda

Kentsel dönüşümdeki yeni düzenleme, riskli binaların tespiti ve yıkım süreçlerini etkileyerek hak sahiplerinin dikkatli olmasını gerektiriyor; aksi halde devlet baskın haklarına sahip olabilecek.
Gündem

Romanya’da Futbol Krizi: Mircea Lucescu’nun Sağlık Sorunları

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım ile mücadele edecek Romanya'da, teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu endişe kaynağı oldu.
Gündem

Asi Nehri 14,3 Milyar Liralık Yatırımla Güçlendi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Asi Nehri için yapılan 14,3 milyar liralık yatırımlarla nehrin daha güvenli ve düzenli hale getirildiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.