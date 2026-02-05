MSB’den Suriye Gelişmeleri Hakkında Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye’deki gelişmelere yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamalarda, “30 Ocak’ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” vurgusu yapıldı. Sürecin sahada dikkatle izlendiği ifade edilerek, şu noktalar belirtildi: “Entegrasyonun; Suriye’nin üniter yapısını ve “tek devlet, tek ordu” ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.”

YUNANİSTAN’A NET TUTUM

Bakanlık kaynakları, Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda Türkiye’nin net duruşunu bir kez daha hatırlattı. “Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.” ifadeleriyle birlikte, “Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.” şeklinde detaylar aktarıldı.