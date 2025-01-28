MSB: Irak ve Suriye’de 15 Terörist Etkisiz

SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplamda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” ifadesiyle duyuruda bulundu.
KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÖREVDE
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristle beraber, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı.
Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek amacıyla öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceğini belirtti.