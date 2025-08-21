MSB Kaynakları: Suriye’ye Askeri Eğitim Başladı

EĞİTİM FAALİYETLERİ BAŞLADI

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim vermeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminin talebi üzerine komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını bildirdi. 13 Ağustos tarihinde iki ülke arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılmasının ve askeri alanda somut bir iş birliğinin hedeflendiği kaydedildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu çerçevede, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi ziyaretinin ardından, Suriye Savunma Bakanlığı’nın talebiyle başlatılan eğitim faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması için gerekli ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla bakanlıktan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti. Bu doğrultuda, “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiği vurgusu yapıldı.

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddiasına yönelik bir soruya da yanıt verdi. Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar sağlama çabası içinde olduğunu belirten kaynaklar, önce Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti. Ateşkesin ardından görev tanımının netleşmiş bir misyon çerçevesinde belirlenmesi gerektiği kaydedildi. Somut bir zemine oturmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı ve doğru olmayacağına da dikkat çekildi.