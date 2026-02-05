MSB Suriye ile SDG Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye’deki önemli gelişmelere dair açıklamalarda bulunuldu. Toplantıda, “30 Ocak’ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi vurgulandı. Sürecin sahadaki yansımalarının yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Entegrasyonun; Suriye’nin üniter yapısını ve ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.”

MSB’DEN YUNANİSTAN’A NET CEVAP

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma ifadelerine Türkiye’nin tutumunun net olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada, “Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.” denildi. Ayrıca, “Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.” ifadeleri yer aldı.