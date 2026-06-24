MSÜ Mülakat Tarihleri 2026: Tercih Sonuçları ve 2. Seçim Aşaması Takvimi Açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi, 2026 yılı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşaması tercih sonuçlarını açıkladı ve olumlu sonuç alan adaylar mülakat sürecine katılmaya hak kazandı. Mülakat sürecinde Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi aşamaları yer alacak. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte gerekli belgeleriyle birlikte mülakata katılabilecek. Adaylar, MSÜ mülakat takvimini ve sınav tarihlerini sorgulama sayfasından öğrenebilecek.