Muayene Ücret Düzenlemesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

ÜCRETSİZ MUAYENE İMKANI SUNULUYOR

Yeni düzenleme ile birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde muayene işlemleri tamamen ücretsiz hale getiriliyor. Artık vatandaşlardan hekim ve diş hekimi muayeneleri için hiçbir katılım payı alınmıyor. Bu değişikliğin amacı, temel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktır.

İkinci basamak sağlık hizmeti sunan devlet hastaneleri ve diğer kuruluşlarda muayene katılım payı 20 TL olarak belirleniyor. Bu hizmet grubu, daha karmaşık tanı ve tedavi süreçlerini içerdiği için ücretlendirmeye dahil ediliyor. Ancak, belirlenen bu düşük ücretin geniş bir kesimin sağlık hizmetlerine erişimini desteklemesi hedefleniyor.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK HİZMETLERDE KATILIM PAYI ARTIYOR

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık kurumlarında muayene katılım payı 45 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu kategori altında sunulan sağlık hizmetleri, kapsamlı uzmanlık ve teknoloji gerektirdiği için diğer basamaklara göre daha yüksek bir ücretlendirme ile karşı karşıya kalıyor.

SEVK YOLUYLA YAPILAN MUAYENELERDE İNDİRİM

Yeni düzenlemeler, aile hekimleri tarafından sevk edilen hastalar için flaş bir fırsat daha sunuyor. Sevk sonrası gerçekleştirilen muayenelerde belirlenen katılım payları yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek. Bu uygulama, aile hekimliği sisteminin teşvik edilmesine ve hasta yönlendirmelerinin daha etkin bir şekilde yapılmasına destek sağlayacak.

ADİL ÜCRETLE KALİTELİ HİZMET SAĞLANACAK

Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki bu değişiklikler, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha uygun şartlarda erişim sağlamanın yanı sıra, hizmet kategorileri arasındaki net ayrımı oluşturup adil bir ücretlendirme sistemi meydana getirmeyi amaçlıyor. Bu yeni düzenlemeler, sağlık sektöründe erişim kolaylığı ve maliyet yönetimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.