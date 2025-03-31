Müftüden Tepki Çeken Volkan Konak Paylaşımı

AHMET MEHMETALİOĞLU’NDAN PAYLAŞIM

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak’ın konser sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla bir paylaşım yaptı. Müftünün “Sahnede gebermiş” sözlerine yer verdiği bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müftüye çeşitli tepkiler yöneltildi. Yapmış olduğu paylaşımda şu cümleleri kullandı; “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.”

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Müftüye gelen tepkiler üzerine bir kez daha paylaşımda bulunan Mehmetalioğlu, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum.” ifadelerini dile getirdi. Bu açıklama da dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.