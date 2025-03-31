Müftüden Volkan Konak İçin Tartışmalı Paylaşım

MÜFTÜNÜN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, konser esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında bir paylaşımda bulundu. Müftünün “Sahnede gebermiş” sözleri, sosyal medyada hızla yayılarak dikkat çekti. Bu durum, geniş bir kesimden tepki aldı. Müftü, paylaşımında “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” şeklinde ifadeler kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Müftüye yönelik gelen eleştirilerin ardından, Mehmetalioğlu bir kez daha açıklama yaptı. Yeni paylaşımında “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum.” ifadelerini kullandı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor.