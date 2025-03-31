Müftünün Volkan Konak Hakkındaki Paylaşımı Tepkiler Aldı

AHMET MEHMETALİOĞLU’NUN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, konser esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için bir paylaşım yaptı. Müftünün, “Sahnede gebermiş” şeklindeki ifadesi sosyal medyada yoğun şekilde tartışmalara yol açtı. Çeşitli kesimler, bu söylemine tepki gösterdi.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Müftü Mehmetalioğlu, bir başka paylaşımda bulunarak, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum,” şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu ifadeler de tepkilerin artmasına neden oldu.