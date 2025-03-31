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Müftünün Volkan Konak Paylaşımı Tartışma Yarattı

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ÇATALCA MÜFTÜSÜNÜN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bir konser sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Volkan Konak hakkında bir paylaşımda bulundu. Müftünün “Sahnede gebermiş” sözlerini içeren bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Bu durum, müftüye geniş bir kesimden tepki gelmesine yol açtı. Müftü, paylaşımında “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMA

Aldığı tepkilerin ardından Mehmetalioğlu, bir paylaşım daha yaparak şu sözlere yer verdi: “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum.” Bu açıklama, sosyal medya üzerinde tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

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