Müge Anlı Canlı Yayında Sinirlerine Hakim Olamadı!

MAHIR’IN KAYBINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Mahir Ünlütaşkıran, 2008 yılında ortadan kayboldu. 17 yıl süresince kayıp olan Mahir’in eşi Çiğdem, bu süreçte kayınbiraderi Umut ile ilişki yaşamaya başladı. İkili, bu ilişkiden bir çocuk sahibi oldu ve doğan çocuk, kayıp Mahir’in üzerine kayıt edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken Kevser, Müge Anlı programına başvurdu.

YAYINA BAĞLANAN KARDESİN AÇIKLAMALARI

Kevser’in iddiaları üzerine Umut Ünlütaşkıran yayına bağlandı. İfadesinde, abisinin kaybı ile bir bağlantısının olmadığını savundu. Çiğdem ise Mahir ile anlaşmalı bir evlilik yaptığını öne sürdü.

MAHIR’IN ANNESININ DÜŞÜNCELERİ

Canlı yayında konuşan Kevser, anne Safiye’nin ifadelerine karşı çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Safiye, oğlu Mahir’in öldüğünü düşünmediğini belirtti ve Suriye’ye kaçtığını hissettiğini ifade etti. 17 yıl boyunca oğlu Mahir’in kaybıyla ilgili hiçbir resmi şikayette bulunmayan Safiye’nin eşi de şüpheli bir şekilde vefat etti.

MUGE ANLI’NIN TEPKISI

Stüdyoda yaşananları izleyen Müge Anlı, anne modeline tepki gösterdi. “Siz nasıl annesiniz, oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz, kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor, üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz” ifadelerini kullandı. Müge Anlı, sinirlenerek, “İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum” diyerek izleyicilerin de tepkisini dile getirdi.