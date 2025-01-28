Müge Anlı’dan TikTok Dansçısına Sert Tepki

İLGİNÇ OLAY MÜGE ANLI PROGRAMINDA YAŞANDI

Müge Anlı’nın programında ilginç bir gelişme yaşandı. Daha önce altı çocuğunun dört tanesini yurda veren ve eski eşi ile kaçan bir adam, canlı yayın sırasında meydana çıktı. Anlı, söz konusu adamın çocuklarını yurda verdikten sonra iki çocuk daha yapmasına büyük bir tepki gösterdi. Anlı’nın ifadeleri üzerine stüdyoda alkış sesleri yükseldi.

6 ÇOCUK BABASI SAMET’İN TAHLİLİ

Afet Hanım ile evli olan 33 yaşındaki altı çocuk babası Samet, bir süre önce ortadan kayboldu. Eşi ise programa katılarak yaşadığı durumu açıkladı ve Samet’in evi terk edip eski karısıyla kaçtığını anlattı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kısa sürede bulunarak programa katılan Samet, o gün canlı yayında boy gösterdi. Müge Anlı, Samet’in durumu ile ilgili yaptığı konuşmada, TikTok’ta dans videoları çeken adama sert sözlerle tepki gösterdi.

ANLI’DAN ŞOK EDİCİ SORULAR

Anlı, “34 yaşındasın, 6 çocuğun var. 4 çocuğunu yuvaya verip bu kadından iki çocuk nasıl yapabiliyorsun? Ben bunu anlayamıyorum. Kaç lira para veriyorsun devlete senin çocuklarına bakıyor diye?” diye sordu. Ardından “Bunun daha 16 tane daha olur. Hiç kusura bakmayın ama ben vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum,” ifadelerinde bulundu.

DEVLETİN ÇOCUKLARA BAKIMINA TEPKİ

Anlı, “O kadından o kadına giden adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?” diye ekledi. “Ben bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın 6 tane çocuğuna bakıyorum?” şeklindeki sözleri dikkat çekti. “Çocuklar başımın tacı ama bu adamı da alın o zaman bir madende çalıştırın,” diyerek tavsiyede bulundu.

ÇALIŞMA SORUNU VE DAHA FAZLA ÇOCUK

Ayrıca Anlı, “Ondan 4 yapmış, 2 yapmış daha 16 tane daha yapar. Bu niye sokaklarda geziyor? 4 çocuğuna devlet bakarken. Bunları çalıştıracağız, bunlar da onu bunu hamile bırakmayacak,” dedi. “İlk çocuğunu verdikten sonra alıp bir madende çalıştırsalardı bak bakalım bunları gezmeye şimdi fırsatın olur muydu?” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Müge Anlı’nın duyduğu bu derin rahatsızlık, izleyiciler ve stüdyodaki konuklar tarafından alkışlarla karşılandı.