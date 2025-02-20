Müge Anlı’nın Sinirlendiği Anlar Gündem Oldu

MAHİR ÜNLÜTAŞKIRAN’IN KAYBI VE AİLESİNDEKİ GELİŞMELER

Mahir Ünlütaşkıran, 2008 yılında sırra kadem bastı. 17 yıldır kayıp olan Mahir’in eşi Çiğdem, bu süreçte kayınbiraderi Umut ile bir ilişki yaşamaya başladı. Bu ikilinin bir de çocukları dünyaya geldi, fakat doğan çocuk kayıplara karışan Mahir’in üzerine kayıt edildi. Yaşanan olaylar üzerine Kevser, Müge Anlı’ya başvurdu.

HUSUSİ BİR BAĞLANTI İDDİASI

Kevser’in iddiaları üzerine kardeş Umut Ünlütaşkıran yayına bağlandı ve abisinin kaybı ile bir bağlantısının olmadığını savundu. Umut ile yıllardır beraber yaşayan gelin Çiğdem ise, Mahir ile anlaşmalı bir evlilik yaptıklarını öne sürdü.

SURİYE’YE KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Canlı yayında kendini ifade eden Kevser hanıma, anne Safiye itiraz etti. Rahat tavrıyla gündem olan Safiye, oğlu Mahir’in öldüğünü düşünmediğini ve Suriye’ye kaçtığını hissettiğini açıkladı. 17 yıl boyunca oğlu Mahir’in kaybı ile ilgili herhangi bir şikayette bulunmayan Safiye, eşinin ölümünü de şüpheli buluyordu.

MÜGE ANLI’DAN SERT ÇIKIŞ

Stüdyoda meydana gelen olayları izleyen Müge Anlı, en sonunda anneye sert bir çıkışta bulundu. Anlı, “Siz nasıl annesiniz, oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor, üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

AHLAKSIZLIK VURGUSU

Müge Anlı’nın oldukça sinirlendiği gözlemlenirken, ekran başındaki izleyicileri de tartışmalardan rahatsız oldu. Anlı, sesini yükselterek “İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum” dedi.