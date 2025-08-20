Gündem

Muğla’da Fiber Tekne Battı: 2 Kayıp

TEKNE KAZASI VE KURTULMA ANLARI

Muğla’da ‘Demirhan’ adı verilen bir fiber tekne, bilinmeyen bir nedenle battı. Milas ilçesi Ören açıklarında meydana gelen olayda, teknede bulunan sekiz kişiden altısı yüzerek kayalıklara ulaşmayı başardı. Ancak, kaybolan iki çocuk için kapsamlı arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Ören’den Akbük’e giden fiber tekne akşam saatlerinde battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi vardı. Bunlardan 6’sı yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuk için bölgede 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli, 1 İHA ve AFAD ekipleriyle arama çalışması yürütülüyor” şeklinde bilgi verdi. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, havadan ve denizden kaybolan çocukları bulmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

