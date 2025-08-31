Gündem

Muğla’da Genç Evi Ateşe Verdi

mugla-da-genc-evi-atese-verdi

FETHİYE’DE YANGIN ÇIKARDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan H.Y., ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe veriyor. Yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alıyor. Ancak, yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geliyor.

GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatılıyor.

ÖNEMLİ

