Muğla’da Lodos Denizi Karaya Taşıdı

mugla-da-lodos-denizi-karaya-tasidi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Marmaris’te lodos etkili oldu ve zaman zaman saatte 50 kilometre hızlara ulaştı. Bu güçlü rüzgâr, özellikle kıyı ve liman bölgelerinde dalga boylarının yükselmesine yol açtı.

DENİZ SUYU İŞLETMELERE KADAR ULAŞTI

Lodos fırtınasının yarattığı yüksek dalgalar, sahil kesimindeki çeşitli işletmelere kadar ilerledi. Deniz suyunun iş yerlerine dolması sonucunda maddi hasar meydana gelirken, sahil boyunca bulunan masa, sandalye ve tentelerin rüzgârla yer değiştirdiği gözlemlendi.

ESNAF TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

İş yerleri su basan işletme sahipleri, dalgaların geri çekilmesinin ardından temizlik ve düzenleme çalışmalarını başlattı. Sahil boyunca oluşan manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

