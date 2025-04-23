Muğla’da Paraşüt Kazası Gerçekleşti!

OLAY ANINDA KAZA

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1900 metre rakımlı Babadağ pistinden tandem uçuşu yapan 29 yaşındaki pilot Tevfik Tek ile 22 yaşındaki yolcu Mehmet Buğra Silen, paraşüt havalandıktan sonra kanat kırılması nedeniyle kayalık alana düştü.

ACİL YARDIM GÖNDERİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Kayalıklara ulaşıldığında, pilot Tevfik Tek ve yolcu Mehmet Buğra Silen’in düştükleri bölgede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.