Muğla’da Sahte İçki Operasyonu: 555 Litre Ele Geçirildi

SUÇUN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi’nde A.C. isimli bir kişinin evinde sahte içki ürettiği yönünde bilgilere ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi doğrultusunda şüpheliye ait evde yapılan operasyonda, oldukça büyük miktarda sahte içki ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Yapılan operasyonda 555 litre sahte içki, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 adet anason yağı, içki üretiminde kullanılan 4 düzenek, 1 av tüfeği, 1 havalı tüfek ve 70 fişek ile iki tarihi eser niteliği taşıyan hac bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan A.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyle serbest bırakıldı.