Muğla’da Sokak Ortasında Cinayet Şoku

Olayın Gelişimi

Muğla’nın Milas ilçesinde 39 yaşındaki Mustafa S., husumetli olduğu 39 yaşındaki Fatih Cura’yı tabanca ile vurarak hayatına son verdi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre, minibüs şoförü Mustafa S., işçi olan Fatih Cura ile Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı’nda buluştu.

Tartışmanın Büyümesi

Sokaktaki buluşmalarında iki taraf arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın daha da büyümesi sonucunda Mustafa S., tabancasıyla Cura’ya 6 el ateş etti. Fatih Cura kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa S. olay yerinden kaçtı.

Yardım ve Operasyon

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatih Cura özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Faaliyetleri

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa S.’yi suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Olayın ayrıntılarına dair soruşturma ise halen sürüyor.