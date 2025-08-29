Muğla’da Uçak Düştü, Kale Sağ

MUĞLA’DA YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Hacı Bayramlar Mahallesi’nde bir yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk verilere göre uçakta bulunan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Yetkililer, düşen uçağın yangın söndürme amacıyla kullanılan eğitim versiyonu olduğunu belirtirken, olayla ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşeceğini ifade etti.

Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi ve kamuoyuna yeni bilgilerin kısa süre içinde ulaşması bekleniyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Ayrıca, Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki çalışmalara katıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, düşen uçakla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı, meydana gelen arıza sebebiyle Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar mahallesi sepetçi mevkiinde boş bir araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisiyle uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”