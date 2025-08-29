Gündem

Muğla’da Yangın: 2 Hektar Alan Yandı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahale etmesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Güllük Mahallesi’ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden yangın meydana geldi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin uzun süre gerçekleştirdiği müdahale neticesinde yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar sürüyor.

