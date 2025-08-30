Muğla’da Yangın Uçağı Düşmüştür

UÇAK DÜŞMESİ OLAYI YATAĞAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Hacı Bayramlar Mahallesi’nde bir yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk değerlendirmelere göre, uçakta bulunan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Yetkililer, düşen uçağın yangın söndürme amaçlı kullanılan bir eğitim versiyonu olduğunu ve olayla ilgili detayların ilerleyen saatlerde kesinleşeceğini ifade ediyor.

OLAY YERİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yeri için çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Ayrıca, Orman Müdürlüğü ekipleri de durumu incelemek üzere bölgeye ulaştı. Kamuoyuna yeni bilgilerin kısa süre içerisinde sunulması bekleniyor.

MUĞLA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, düşen uçakla ilgili yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağı, meydana gelen bir arıza nedeniyle Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş bir araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir ve alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.