Muhammed Bayo, Gaziantep FK’da

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, santrafor pozisyonuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Gaziantep ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille’de forma giyen 27 yaşındaki Muhammed Bayo’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Yeni transfer Muhammed Bayo, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Bu adım, Gaziantep FK için önemli bir gelişme oldu.

Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Lille’de forma giyen Mohamed Bayo’nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Mohamed Bayo, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Mohamed Bayo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.