Muharrem ayı ve içinde barındırdığı Aşure günü, Müslümanlar için manevi bir dönemi ifade ederken bu ayda yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve zikirler merak konusu haline geldi. Dini kaynaklara göre Hz. Peygamber, aşure orucunun tutulmasını isteyenler için teşvik etmiş ancak zorunlu kılmamıştır. Muharrem kelimesi Arapça kökenli olup haram kelimesinden türemiştir ve yasaklanan anlamına gelir.