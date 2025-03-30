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Muharrem İnce’nin Alandan Ayrıldığı Anlar

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İKİ PARTİ ARASINDAKİ GİDİŞAT

CHP’nin Maltepe’de organize ettiği mitinge davet edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye konuşma imu verilmiyor. Söz hakkı tanınmayan İnce’nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kalabalığa hitap ettiği esnada miting alanını terkettiği gözlemleniyor. O anlarda, İnce’nin sinirli bir ifade ile görüntülendiği kameralara yansıyor.

SONUÇLAR VE TEPKİLER

Bu durum, iki parti arasında dikkat çeken bir gerginlik doğuruyor. İnce’nin, miting sırasında yaşanan bu olayla ilgili ne gibi tepkiler vereceği merak ediliyor. Kamuoyunda da bu konuda farklı görüşler öne çıkmaya başladı.

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