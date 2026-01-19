Mühendis Ve Mimarlar İçin Yeşil Pasaport Teklifi TBMM Gündeminde

MÜHENDİS VE MİMARLARA YEŞİL PASAPORT DÜZENLEMESİ MECLİSTE

Mühendisler ve mimarları doğrudan etkileyen bir yeşil pasaport düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine girmiş durumda. Meslek odasına kayıtlı, aktif olarak çalışan ve en az 15 yıllık kıdemi olan mühendis ve mimarların hususi damgalı pasaport alabilmesi için hazırlanan kanun teklifi, Pasaport Kanunu’nda bir değişiklik yapılmasını öngörüyor. Meclis’in resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre teklif, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı çerçevesinde 2/3312 esas numarası ile kaydedilmiş durumda. 13 Ekim 2025 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunulan düzenleme, şu an İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor.

MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN BÜROKRATİK ENGELLERİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Bu teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye olan, mesleğini etkin bir biçimde sürdüren ve 15 yılı dolduran mühendis ve mimarların yeşil pasaport imkanından yararlanmaları amaçlanıyor. Düzenleme ile birlikte bu meslek gruplarının yurt dışındaki faaliyetlerinin önündeki bürokratik engellerin azaltılması hedefleniyor. Kanun teklifinin gerekçesinde, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılarda, teknik incelemelerde, fuar ve proje çalışmalarında sıkça vize sorunlarıyla karşılaştığı ifade ediliyor. Bu durumun sadece bireysel mesleki faaliyetleri değil, Türkiye’nin teknik alanlardaki uluslararası temsilini de olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

ULUSLARARASI HAREKETLİLİK ARTACAK

Düzenlemenin yasalaşması durumunda mühendis ve mimarların uluslararası hareketliliğinin artması, teknik iş birliklerinin daha hızlı şekilde yürütülmesi ve Türkiye’nin mühendislik ile mimarlık alanlarındaki görünürlüğünün güçlenmesi bekleniyor. Teklifin, İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi öngörülüyor.