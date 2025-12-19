Muhittin Böcek’in Gelini ve İş İnsanları Tahliye Olmuştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile iş insanları Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, tahliye edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, tutukluların son ifadeleri alındı ve Zuhal Böcek ile Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUHİTTİN BÖCEK’İN EK İFADESİ

İddianamenin hazırlanabilmesi için tutukluların son ifadeleri alınırken, Muhittin Böcek de ek ifade verdi. Böcek, kendisine yöneltilen suçlamalarda “doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

Böcek, alt personelin eylemlerinden haberdar olmasının beklenemeyeceğini vurgulayarak, iş insanlarından para istediğine dair iddiaları “İddia edilen rakamlara tenezzül edecek biri değilim” ifadeleriyle yalanladı.