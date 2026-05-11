Muhittin Böcek Ve Oğul Gökhan’ın İfadeleri Gündem Oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdi.

ZUHAL BÖCEK EK İFADE VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Gökhan Böcek’in eşi Zuhal Böcek de ek ifade verme sürecine dahil oldu. Zuhal Böcek, ifadesinde CHP’li Veli Ağbaba’nın Gökhan Böcek’ten Özgür Özel adına 1 milyon euro talep ettiğini iddia etti.

Söz konusu ifadesinde dikkat çeken bir diğer husus ise Gökhan Böcek’in İstanbul Kapalıçarşı’daki para işlemleri oldu. Zuhal Böcek, eşinin medyayla ilgili çalışma yürüten E.B. ile birlikte küçük bir döviz bürosuna girdiğini anlattı ve çıkışta Gökhan Böcek’in kendisine “dövizciye şifre olarak para gösterildiğini” söylediğini ifade etti.

GÖKHAN BÖCEK’İN İFADESİ

Muhittin ve Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler gün yüzüne çıkarıldı. Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve babasının yeniden aday gösterilmesi adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Gökhan, bu kez destek talep eden babasının da “Gereğini yap” şeklinde yanıt verdiğini belirtti. Muhittin Böcek ise oğlunun 1 milyon euro talep edildiği yönündeki beyanının doğru olduğunu ifade etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan ve görevinden alınan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in ifadeleri alındı. Adliyeye sabah saatlerinde gelen Böcek ve oğlu, akşam saatlerine kadar süren ifade işlemlerine katıldı.

“GEREĞİNİ YAP”

Gökhan Böcek, ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve babasının 1 milyon euro talep ettiğini bildirdiğini ifade etti. Gökhan, bu durumu babasıyla paylaştığını ve Muhittin Böcek’in de “Gereğini yap” dediğini ileri sürdü. Ayrıca, söz konusu parayı bir aracı vasıtasıyla Ağbaba’ya teslim ettiğini iddia etti.

“POŞET İÇERİSİNDE 200 BİN DOLAR” İDDİASI

Gökhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya’ya geldiğinde babasına bilgi vererek, poşet içerisinde 200 bin doları teslim ettiğini öne sürdü. Ayrıca, Konyaaltı belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek sağlandığını da ifade etti. Gökhan Böcek, “Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik” şeklinde beyanat verdi.

“OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR”

Muhittin Böcek, ifadesinde, toplantılar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ortaya koyduğu talepler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi destek taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak Gökhan’a belirli yönlendirmeler yaptığını ileri sürdü. Bu bağlamda, Gökhan’ın Veli Ağbaba’nın kendisinden 1 milyon euro talep ettiğini bildirmesi üzerine “Sen gereğini yap” dediğini ifade etti. Ayrıca, oğlunun beyanını doğru bulduğunu belirtti.

Muhittin Böcek, Gökhan’ın ifadesinde geçen 200 bin dolar ile ilgili, detaylı bilgisi olmadığını ancak genel merkezin talebinin karşılanması gerektiğini bildiğini aktardı. Seçim sürecinde oğluna bu tür talepleri karşılaması yönündeki talimatını verdiğini vurguladı.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURULARI

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yaparak ilk ifadesini vermişti. Gökhan, ifadesinde Veli Ağbaba’nın talebi doğrultusunda 1 milyon euroyu CHP genel merkezine teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel’in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini ifade etmiştir.

Bu süreçte Gökhan, seçim döneminde parti yönetiminden gelen taleplerin devam ettiğini ileri sürdü. Özellikle, Özgür Özel’e verildiği öne sürülen 20 milyon dolarla, eşinin Ekrem İmamoğlu’na rüşvet vermesi iddialarını da yalanladı.

AĞBABA: GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALAR

Veli Ağbaba, kendisine yöneltilen iddialara ilişkin “Gerçekle bağdaşmayan iftiralar” şeklindeki yanıtını kamuoyuna duyurdu.

DAVANIN 2. DURUŞMASI TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan ve 41 sanığı kapsayan davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmanın dördüncü gününde, Gökhan Böcek, ifadesinin etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek tahliye edilmesini talep etti. Ancak mahkeme, Muhittin ve Gökhan Böcek’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, Fazlı Ateş’in tahliyesine onay verdi.