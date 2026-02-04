THY Uçağı Katmandu’da Acil İniş Gerçekleştirdi

thy-ucagi-katmandu-da-acil-inis-gerceklestirdi

Türk Hava Yolları’nın Katmandu-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, hava sahasında yaşanan bir sorun nedeniyle Katmandu’ya acil iniş yaptı. Durumu sosyal medya hesabından duyuran yetkililer, uçağın sağ motorunda kalkış sonrasında bir arıza uyarısının belirdiğini bildirdi.

KONTROLLER İÇİN HAVAALANINA YÖNLENDİRİLDİ

TK727 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, gerekli kontrollerin yapılabilmesi amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirildi. Yetkililer, “Uçak, emniyetle iniş yapmıştır” ifadesini kullandı.

YOLCULAR İÇİN YENİ UÇUŞ PLANLAMASI YAPILDI

Yetkililer ayrıca, yolcuların seyahatleri için yeni bir uçuş planlamasının gerçekleştirildiğini de belirtti.

