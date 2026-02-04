Şi Ve Trump Telefonda Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

si-ve-trump-telefonda-kritik-gorusme-gerceklestirdi

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ, TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Çin haber ajansı, Devlet Başkanı Şi’nin, ABD’li lider Trump ile telefon aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmenin, Şi’nin gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı toplantının ardından gerçekleşmesi dikkatleri üzerine çekti.

GÖRÜŞMEDE TAYVAN, İRAN VE ENERJİ GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, söz konusu görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi. Trump, görüşmede Tayvan, Rusya-Ukrayna savaşı, İran ile mevcut durum ve Çin’in ABD’den doğalgaz ve petrol alımı konularını ele aldıklarını ifade etti.

Şİ, PUTİN’E BİRLİKTE HAREKET ÇAĞRISI YAPTI

Şi, Putin ile elde ettiği görüşme sırasında uluslararası durumların giderek çalkantılı hale geldiği bir dönemde Rusya’ya sorumlu büyük güçler olarak birlikte hareket etme çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, Çin-Rusya ilişkilerini güçlendirmek adına yeni bir yol haritası oluşturmak için çalışmaya hazır olduklarını belirtmişti. Şi, tarafların daha derin stratejik koordinasyon sağlanması ve proaktif yaklaşımlar benimseyerek ilişkilerin gelişimini doğru bir şekilde sürdürmeleri gerektiğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin de giderek karmaşıklaşan uluslararası durum karşısında Çin ile Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

