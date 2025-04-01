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Münbiç’te Mayın Patlaması: 7 Yaralı

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SALDIRILAR SONUCUNDA YARALANANLAR VAR

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneyinde bulunan Tişrin Barajı çevresindeki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, terör örgütü tarafından yerleştirilen mayınlar büyük bir patlama gerçekleştirdi. Bayram ziyaretinde bulunan 7 kişi bu patlamalar sonucunda yaralandı. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yaralıları en kısa sürede hastaneye ulaştırdı.

KRİTİK GÜZERGAHLARA EL YAPIMI PATLAYICILAR YERLEŞTİRİLİYOR

Yerel kaynaklar, PKK/YPG terör örgütünün daha önceden kontrol ettiği bölgelerde geniş bir mayınlama faaliyetinde bulunduğunu ve bu tür patlamaların sık sık meydana geldiğini aktardı. Ayrıca, örgütün sivillerin güvenli geçişini engellemek için kritik güzergahlara el yapımı patlayıcılar yerleştirdiği vurgulandı.

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