Gündem

Münbiç’te PKK Mayınları Patladı: 7 Yaralı

munbic-te-pkk-mayinlari-patladi-7-yarali

PATLAMALARDA YARALANANLAR

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneyinde bulunan Tişrin Barajı çevresindeki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, bir terör örgütü tarafından döşenen mayınların patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Bayram ziyareti için bu bölgeye giden kişiler, meydana gelen patlamalar sonucunda yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi.

MAYINLAMANIN NEDENLERİ

Yerel kaynaklar, PKK/YPG terör örgütünün daha önce kontrolü altında bulundurduğu bölgelerde geniş çapta mayınlama faaliyetleri gerçekleştirdiğini ve bu tür patlamaların sıklıkla yaşandığını vurguluyor. Ayrıca, örgütün sivillerin güvenli geçişini engellemek için kritik güzergahlara el yapımı patlayıcılar yerleştirdiği belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Abdullah Avcı Suudi Arabistan’a Gidiyor mu?

Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, henüz yeni bir takım bulamadı. Ancak, yeni bir kulüple anlaşma sürecine girdiği yönünde umut verici gelişmeler yaşandı.
Gündem

Vasiyeti Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı

Karadeniz müziğinin önde gelen ismi Volkan Konak, Kıbrıs'taki konserinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ölümüyle birlikte vasiyeti hakkında spekülasyonlar gündeme geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.