Münbiç’te PKK Mayınları Patladı: 7 Yaralı

PATLAMALARDA YARALANANLAR

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneyinde bulunan Tişrin Barajı çevresindeki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, bir terör örgütü tarafından döşenen mayınların patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Bayram ziyareti için bu bölgeye giden kişiler, meydana gelen patlamalar sonucunda yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi.

MAYINLAMANIN NEDENLERİ

Yerel kaynaklar, PKK/YPG terör örgütünün daha önce kontrolü altında bulundurduğu bölgelerde geniş çapta mayınlama faaliyetleri gerçekleştirdiğini ve bu tür patlamaların sıklıkla yaşandığını vurguluyor. Ayrıca, örgütün sivillerin güvenli geçişini engellemek için kritik güzergahlara el yapımı patlayıcılar yerleştirdiği belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırıyor.