Murat Abbas Tahliye Edildi! Suç Detayı Dikkat Çekti

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme kaydediyor. Söz konusu soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamaları içeriyor.

19 MART’TA GÖZALTINA ALINANLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanları, 19 Mart’ta gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmıştı. Bu süreçten sonra İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’a ait bir tahliye kararı verildi. İlgili mahkeme, Abbas’ın “yurt dışı çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine hükmetti. Mahkemenin kararında, Abbas’ın üzerine atılı suçların niteliği, yasada belirtilen ceza miktarı ve mevcut delil durumu gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu.

MURAT ABBAS’IN PROFİLİ

Murat Abbas, 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İş hayatına 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak başlayan Abbas, PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi firmalarda finansal kontrolör ve finans müdürü olarak görev aldı. 2014 yılında Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı ve Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atandı. Bu görev süresince, kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans yönetiminden sorumlu oldu.