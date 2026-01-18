Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

murat-calik-yeniden-hastaneye-kaldirildi

İZMİR’DE YENİ GELİŞME

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunda önemli bir gelişme ortaya çıktı. Daha önce iki kez kanser tedavisi geçiren Çalık, tutukluluk sürecinde iki kez kemik biyopsisi yaptırmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle sebebiyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Çalık, ameliyat sonrası 15 Ocak Perşembe günü tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine döndürülmüştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çalık’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Ameliyat olduğu Katip Çelebi Hastanesi yerine, geçmişte de tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Ailesi ve avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumu hakkında bilgi edinmeye çalıştığı belirtildi. Bununla birlikte, acil tahliye talebinde bulunmuş olduğu kaydedildi.

ACİL TAHLİYE TALEBİ

Çalık’ın avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sağlık durumu nedeniyle acil tahliye talebinde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları Süper Lig maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Hamaney: ABD’nin Amacı İran’ı Kontrol Altına Almak

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Aralık 2025'teki protestoların ardındaki sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret etti ve "Fitnede Trump aktif rol aldı" dedi.
Gündem

Galatasaray Atalanta’nın İki Yıldızına Paket Teklifte Bulundu

Galatasaray, İtalya'da Atalanta'nın oyuncuları Ederson ve Lookman için birlikte bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Gündem

Singo İçin İtalya’dan Transfer Gelişmeleri

Galatasaray'ın 30 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili, İtalya'daki büyük kulüplerle temasların başladığına dair son dakika bilgileri ortaya çıktı.
Gündem

Zeynep Sönmez Mücadele Ruhu İle Tarihe Geçti

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta dünya 11 numarası Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybetti, karar setini 6-4 kazandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.