Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

İZMİR’DE YENİ GELİŞME

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunda önemli bir gelişme ortaya çıktı. Daha önce iki kez kanser tedavisi geçiren Çalık, tutukluluk sürecinde iki kez kemik biyopsisi yaptırmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle sebebiyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Çalık, ameliyat sonrası 15 Ocak Perşembe günü tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine döndürülmüştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çalık’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Ameliyat olduğu Katip Çelebi Hastanesi yerine, geçmişte de tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Ailesi ve avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumu hakkında bilgi edinmeye çalıştığı belirtildi. Bununla birlikte, acil tahliye talebinde bulunmuş olduğu kaydedildi.

ACİL TAHLİYE TALEBİ

Çalık’ın avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sağlık durumu nedeniyle acil tahliye talebinde bulundu.