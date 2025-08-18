Murat Kosova’nın Sesi İle Tanıtım Filmine Dikkat!

RIOT GAMES’İN YENİ KÜÇÜK FİLMİ

Riot Games, Teamfight Tactics’in (TFT) yeni seti K.O. Kolezyumu’nu tanıtan özel bir kısa film yayınladı. League of Legends anonslarından tanıdığımız Murat Kosova’nın sesi ve popüler yayıncılar @HolyThoth, @twitchzeys, @Uthenera, @2xCIV’in yer aldığı bu yapım, oyunun yeni şampiyonlarını, mekaniklerini ve rekabet ruhunu seyirciye sunuyor. Film, Set 15’in mücadele hissini ve topluluk enerjisini güçlü bir şekilde yansıtıyor, oyuncuları yeni stratejiler keşfetmeye teşvik ediyor.

SET 15’İN DETAYLARI

30 Temmuz 2025 tarihinde Yama 15.1 ile çıkış yapan Into the Arcane, Cyber City temalı Set 14’ün ardından yılın ikinci büyük güncellemesi oldu. Anime tarzı ilhamlarla tasarlanan ve mistik dövüş turnuvası temasını barındıran bu set, hem taktiksel derinlik hem de keşfedilecek zengin bir estetik evren sunuyor. Çıkış öncesinde 16 Temmuz’da PBE sunucularında erken erişime açılan set, o tarihten itibaren topluluk tarafından büyük ilgi gördü.

YENİ ŞAMPİYONLAR VE MEKANİKLER

Yeni set, Lee Sin gibi esnek 5 altın maliyetli şampiyonlardan Seraphine gibi Yıldız Muhafızı ön plana çıkaran karakterlere; Ezreal (Savaş Akademisi), Jinx (Savaş Akademisi), Ahri (Yıldız Muhafızı) ve Vi (Kristal Hamle) gibi tematik favorilere kadar geniş bir kadro barındırıyor. Ayrıca, yeni takımlar arasında yer alan Muhteşem Meka ek birimler ile güçlendiriliyor, Kristal Hamle de hem yenilgi hem de öldürme üzerinden ödül sunuyor. Güç Atıştırmalıkları mekaniği, oyunculara maç sırasında iki kez seçtikleri birimlere üç güçlendirmeden birini verme ve bu güçlendirmeleri gerektiğinde geri alma imkânı veriyor.

SİSTEMSEL YENİLİKLER

Sistemsel yenilikler, Prizmatik Eklentiler’in özel görevler tamamlanarak açılması, rollerin yeniden tanımlanması, mana üretim mantığının değiştirilmesi ve eşyaların köklü revizyonunu içeriyor. Mavi Güçlendirme, Değişken Miğfer, Titanın Azmi ve Dev Katili yeniden tasarlanırken, yeni Şafağın Özü oyuna ekleniyor. Öte yandan, Hiper Yenileme modu artık TFT’de yer almıyor. K.O. Kolezyumu atmosferini yansıtan tanıtım filmi, sadece bir reklam değil; setin ruhunu, stratejik zenginliğini ve görsel dünyasını bir deneyim şeklinde sunuyor.

Filmi YouTube ve Instagram üzerinden izleyebilir, K.O. Kolezyumu hakkında daha fazla bilgi için Riot Games’in resmi kanalını ziyaret edebilirsiniz. K.O. Kolezyumu tanıtım filmini izlemek için: https://www.instagram.com/reel/DNOLLUmMZsn/