Murat Kurum: 300 Bin Yuva Tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde 11 ilde, 174 farklı alanda 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası hızla devam ediyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremin etkilediği şehirlerin yeniden inşası için büyük bir özveriyle çalışıyor. En sağlam zeminler üzerinde, tarih ve kültürel dokuya uygun bir şehircilik anlayışıyla saatte 23, günde ise 550 konut inşa ediliyor.

54 BİN KONUT DAHA TAMAMLANDI

Aynı anda 7/24 süren inşaat faaliyetleriyle, haziran ayından bu yana toplamda 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya’da 6 Eylül Cuma günü, “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla büyük bir tören düzenlenecek ve bu törenle birlikte 300 bininci konutun anahtarı teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

BAKAN KURUM: 300 BİNİNCİ YUVAMIZ TAMAM

Törenle ilgili sosyal medya hesabında tanıtım filmi paylaşan Bakan Kurum, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.” ifadesini kullandı. Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılar gerçekleştirilecek ve hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.

EĞİTİME DE ÖNEM VERİLİYOR

Ayrıca, törende 1.5 milyar TL yatırımla tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da açılacak. Böylece, yapımı tamamlanan okul sayısı 56’ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun ise güçlendirme çalışmaları sürüyor.

TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 304 BİN 836’YA YÜKSELECEK

Törende toplamda 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri ve 6 bin 404 köy eviyle birlikte 54 bin 200 bağımsız bölümün teslimatı yapılacak. Yeni konut teslimatıyla birlikte, depremin etkilediği bölgede toplam teslim sayıları 249 bin 824 konut, 8 bin 907 iş yeri ve 46 bin 105 köy evi olmak üzere 304 bin 836’ya ulaşacak. Bu yıl sonuna kadar ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

İKİZCE’DE YENİ BİR REKOR

Malatya, depremlerin ardından inşaat seferberliğinin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Adıyaman İndere’yi geride bırakan Malatya’daki TOKİ şantiyesi, Türkiye’nin en büyük şantiyesi konumuna geldi. Malatya’nın İkizce Mahallesi’nde 35 etaptan oluşan bölgede toplamda 27 bin 628 konut, 661 iş yeri bulunuyor. Şu ana kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlandı ve kalan konutların da yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

MALATYA’DA TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI ARTIYOR

Yeni konut ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533’e yükselecek. Yıl sonuna kadar toplamda 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi inşa edilerek, toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin hizmete sunulması hedefleniyor.

PAZARLAR YENİDEN CANLANIYOR

Malatya’nın merkezi, tarihi çarşıları ve yapılarıyla tekrar ayağa kalkıyor. Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor ve toplam 156 bin 642 metrekare bir arsa üzerinde yer alıyor. Proje, toplamda 99 blok ve 22 adadan oluşmakta ve 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark alanı içeriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamam inşası da gerçekleştiriliyor. Şehir merkezindeki diğer çarşılar, yani Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum’un talimatıyla çarşıda yapılan çalışmalar gece-gündüz kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor.