Murat Kurum’un liderliğinde 250 bin konut

KONUT PROJELERİ HIZLA HAYATA GEÇİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde bölgede acil projeler hayata geçiyor. Bakan Kurum, deprem bölgesini yalnız bırakmadan, çalışmaları yakından denetliyor ve inşaat süreçlerini titizlikle takip ediyor. Zaman zaman müteahhitlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle tepki gösterdiği anlar da basına yansıdı. Gelinen aşamada, 250 bin konut hedefi aşıldı ve yıl sonu için 452 bin konut hedefine ulaşılması planlanıyor.

Kurum, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği açıklamada, TOKİ Başkanlığı öncülüğünde Azerbaycan Mahallesi için yürütülen projelerin hızla ilerlediğini belirtti. Bu proje kapsamında 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin inşası devam ediyor. Kurum, “Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.” şeklinde konuştu. “Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı. Ama dizlerinin üstüne çökmedi. O günden bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kahramanmaraş’ı ve diğer 10 şehrimizi ayağa kaldırmak için geceyi gündüze kattık.” dedi.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, “Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor.” dedi. Kurum, Eylül’de teslim edilen konut sayısının 100 bine, Ekim’de 130 bine, Kasım’da 155 bine ve Ocak ayında 201 bine ulaştığını belirtti ve “Inşallah önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzun teslimini de yapacağız.” diyerek, yıl sonunda 11 ilde toplam 453 bin bağımsız bölüm teslim edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta, yapılacak konutların tamamına başlandığını söyleyen Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini ifade etti. Ayrıca Hatırlatmalarda bulunarak, “Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız.” ifadesini kullandı. Bu projede 8 bin 500 konutun inşası hızla devam ediyor. Kurum, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşıların da ihya edildiğini dile getirdi.

Kurum, depremler sonrası süreçte mağduriyet yaşanmaması adına titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. “Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz.” diyerek, süreçteki kararlılıkları vurguladı. Ayrıca depremlerin, siyaset üstü bir konu olduğunu ve ülkenin dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini vurguladı. “Dile kolay burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz.” diyerek, edindikleri tecrübeleri ülke geneline yaymayı planladıklarını belirtti.