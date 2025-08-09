Murat Kurum, Yangın Kontrol Altında Açıklaması Yapıldı

Son günlerde düşen sıcaklıkların yanı sıra yangınların sona ermesi sevindirici bir durum olurken, Çanakkale’de kaygı verici bir olay yaşandı. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün orman yangını çıktı. Bayramiç’e ait Yiğitler köyü kırsalında meydana gelen yangın, ormanlık alana yayıldı ve yangına hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları sürüyor.

yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez ve Bayramiç’teki yangınların ilerleyişinin durdurulduğunu ve kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

murat kurum: “hasar tespit çalışmalarına hızla başlandı”

Çanakkale Bayramiç’teki orman yangını ile ilgili en son açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına hızla başlandığını ifade etti.

“milletimizin yaralarının sarılması için gereken her şeyi yapacağız”

Hasar tespitinin yapıldığı Saçaklı Köyü’nde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak belirlendi. Diğer köylerdeki çalışmalar ise hala devam ediyor. Bakan Kurum, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve “Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.” şeklinde konuştu.